桃園市長鄭文燦2日主持防疫會議，他說，若住桃園的民眾有雙北確診者TOCC（接觸、旅遊史），卻沒有被匡列，或者之前住在雙北，改住桃園民眾出現咳嗽、發燒等症狀，可跟衛生局聯繫，安排採檢。

鄭文燦表示，如果家人、親友、同事住在雙北，甚至熱區確診，民眾卻沒有被匡列，桃園鼓勵自主採檢。他說明，雙北個案多，因為疫調關係，若民眾有確診者相關接觸史，卻沒有被匡列，都可以安排採檢。他舉例，如有雙北的親友、同事、家人確診被隔離，民眾卻沒有被匡列，若住在桃園，可以在桃園申請採檢。

他也說，這段期間因雙北疫情嚴重，有民眾因在桃園有房子，或者住朋友提供桃園的房子，而有相關症狀，都視為高風險，也適用擴大採檢。

鄭文燦也說明，桃園過去都是採用PCR核酸檢測，而非快篩，此外醫PCR採檢陽性率是1.3％，社區採檢站是0.55％，顯示桃園沒有形成熱區。

(中時 )