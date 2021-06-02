根據財聯社報導，今(6／2)天，廣東深圳，龍華區觀瀾富士康起火，現場火光衝天，黑煙彌漫，不時傳來爆燃聲，起火建築為C11號樓，消防已趕到現場處置。

對此，富士康表示，該公司觀瀾園區一棟建築物樓頂今早發生小面積起火，在消防部門協助下已迅速撲滅。目前起因正在調查中，事件無人員傷亡，且不影響園區生產。

(旺報 )