深圳富士康起火已撲滅 富士康：無人員傷亡 12:072021/06/02 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據財聯社報導，今(6／2)天，廣東深圳，龍華區觀瀾富士康起火。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據財聯社報導，今(6／2)天，廣東深圳，龍華區觀瀾富士康起火，現場火光衝天，黑煙彌漫，不時傳來爆燃聲，起火建築為C11號樓，消防已趕到現場處置。 對此，富士康表示，該公司觀瀾園區一棟建築物樓頂今早發生小面積起火，在消防部門協助下已迅速撲滅。目前起因正在調查中，事件無人員傷亡，且不影響園區生產。 亞東爆院內感染 1重症插管 永康探索公園傳長者群聚未戴口罩 警方前往勸導 (旺報 ) #富士康 #起火 #人員傷亡 #觀瀾 #園區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫 短期對南六、康那香營運影響不大 15:492021/05/17 財經 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 疑室外機冒煙起火 宜蘭市醬油工廠火警無人傷亡 20:242021/05/17 社會 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 1周2停電 朝野立委轟官員下台 04:102021/05/18 財經焦點 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 08:232021/05/18 財經 涉密程度高！立院三讀中科院人員出國須經核准 10:042021/05/18 政治 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 兩岸熱門新聞 1.2億度燃燒101秒 陸「人造太陽」刷新紀錄 - 兩岸 栽種一次收割多年 雲南「多年生稻」試驗獲成功 - 兩岸 12天68例本土確診 廣東疫情兩大重要發現 - 兩岸 雲南北遷野象群 下午將從晉寧區進昆明市區 - 兩岸 美日雙航母聯合軍演 陸不甘示弱派3艦穿越大隅海峽 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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