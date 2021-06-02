國內疫情持續炸鍋，國人憂心忡忡，面對台北地下街Y區曾有蘆洲「獅子王」的足跡，許多民眾都避之唯恐不及，儘管新冠肺炎一爆發，台北地下街就立馬進行消毒，但人煙罕至加上疫情嚴峻，上月18日仍宣布自主停業，這讓日前晚間7時30分行經的一名男網友感嘆不已，表示最熱鬧的時段一個人影都沒有，鐵門卻已經通通拉下，讓他忍不住PO網直呼「真慘！」並隨文附上Z區地下街（台北站前地下街）的現場照。

有網友PO出台北站前地下街晚上7:30分空蕩蕩的慘況。（圖／臉書_爆廢公社）

根據臉書社團「爆廢公社」該文指出，一名男網友行經台北Z區地下街時，不敢相信晚間7時許，本應人潮川流不息的時間點，放眼望去竟一個人影都沒有，店家鐵門也都全部拉下，整條商店街一眼就能「見底」，空蕩蕩得讓人感到一絲詭譎氣氛，宛如電影裡末日場景，因此原PO忍不住問道「真慘。傍晚7:30下班的台北車站地下街！多少員工要失業了？」並吐露苦水「我都無薪假快11天了。你呢？」

該文一出隨即引發網友共鳴，不少深受無薪假之苦的人，紛紛留言表示「只有一個慘字」、「5/13 休到現在的路過……錢再賺就有，命只有一條」、「我到今天休了13天，帳單要來了，完蛋了」、「我都無薪假要一個月了」、「這是站前地下街！我們那條已經無薪假15天了」還有人指出這慘況不止台北地下街，其他行業也無一幸免，接連大嘆「這波服務業、餐飲業只有慘字來形容，不過製造業也沒好到哪去，成本一直漲 漲到老闆都快收了」，不過防疫期間，民眾因為減少外出，造成外送、物流業務量大增，因此也有網友建議「物流、理貨、外送都缺人，可以+-做，缺錢真的可以來，大家一起幫忙消化。」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)