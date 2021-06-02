台灣疫情嚴峻，國民黨批評，防疫當前，綠營側翼卻流傳疫苗相關的假訊息，民進黨應該公開譴責，針對假訊息開罰三百萬的規定，不能只罰不喜歡、對民進黨不利的訊息。

國民黨今天召開「蔡政府自製假訊息背離科學事實 側翼授意分不清」記者會，由文傳會主委王育敏、副主委鄭照新、台北市議員徐巧芯共同召開。國民黨指出，近日疫苗相關資訊混亂，蔡政府更充當起假訊息製造中心，綠營的反串造謠不斷，一被踢爆就先刪文，可謂當家作亂。除了透過片面揭露訊息誤導大眾認知，掩蓋對國際疫苗的被動採購，更不斷釋出背離科學事實說法，甚至指揮中心與疾管署不同調，造成國人資訊紊亂。

國民黨表示，網路上散播不實訊息的究竟是綠營側翼？還是民進黨授意？繼日前一名綠營寫手林暐豐自導自演認知作戰，被翻出是現職民進黨網路社群中心副主任楊敏丈夫；民進黨網路社群中心主任范綱皓，更是錯誤造謠國際疫苗沒做三期就緊急授權，背離科學事實的護航，不僅讓醫師潘建志大呼：「錯得離譜！」，對於散佈疫苗假訊息，調查局也已經於31日證實受理案件。

國民黨指出，日前指揮中心為掩飾中央刁難疫苗進口，掩蓋被動採購事實，一再謊稱申請藥證是必須條件，實際上，藥證申請程序繁複無法因應疫情急迫需求，因此AZ、Moderna皆根據藥事法第48-2條「因應緊急公共衛生情事之需要」申請專案核准緊急授權，同為國際認證疫苗，蔡政府卻以錯誤訊息阻礙BNT疫苗相關採購。包括陳時中稱不是不願買，只是「輝瑞BNT疫苗沒有人來申請藥品許可證」、民進黨前立委林靜儀說「藥品疫苗輸入就是必須申請藥證」、莊人祥說「若上海復星有意願賣疫苗給台灣，趕快找台灣廠商遞交文件申請藥證」。

國民黨強調，事實上AZ、Moderna皆靠緊急授權就可施打，更離譜的是，衛福部被踢爆早就通過BNT疫苗緊急授權後，30日凌晨更是連夜將官網上的BNT相關授權文件下架。國民黨呼籲，蔡政府莫再採被動態度面對民間疫苗採購，務必讓相關送件程序效率化。

對於自費疫苗施打相關規定，徐巧芯查詢疾管署網站，發現就連自費民眾都不能選擇廠牌。徐巧芯質疑，國產疫苗第二期解盲都還沒出來，民眾卻連選擇的自由都沒有。隨後就發現疾管署原本的問答集少了第六、第七題，卻未提出任何說法，而陳時中昨日才又改口，將研擬開放自選疫苗品牌。

對此國民黨表示，歐盟疫苗護照即將正式上路，疫苗施打無法自選品牌，恐使商務人士寸步難行，開放自選疫苗在國產疫苗尚未取得國際認證前絕對是必須條件；且各家疫苗保護力、副作用皆有異，國人應有選擇權。盼蔡政府積極研議，勿讓政策反反覆覆，使民眾無所適從；同時，也必須確保各家疫苗盡速到貨，讓民眾真正擁有選擇權，不要因為疫苗延遲到貨、延遲施打壓力，喪失開放選擇的實質意義。

國民黨指出，日前國產疫苗、高端的臨床試驗主持人謝思民曾說，即使2個國產疫苗都通過緊急授權而上市，國產疫苗產量今年還是遠遠不及所需。因此國民黨呼籲蔡政府，發展國產疫苗之際，更應先確保國人盡速取得足量可以施打的國際認證疫苗，讓國人真正擁有疫苗的選擇權。

國民黨強調，面對疫情嚴峻，執政黨不應該為了護航錯誤決策阻斷正確訊息傳播，更不可成為假訊息的製造者，只選取利己的片面訊息來揭露，此舉恐將扭曲科學專業的全面性資訊，進而誤導民眾認知，無助於防疫工作的推展。

(中時 )