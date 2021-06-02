近日來新冠肺炎疫情讓人神經緊繃，尤其高齡及慢性病患若是染疫，容易轉成重症，讓不少長輩憂心忡忡。不過除了新冠病毒之外，高齡長者還要注意另一種「新」肺炎風險。台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會理事長王亭貴呼籲，別以為喝水進食時被嗆到只是正常老化，這其實是種吞嚥障礙，若是造成吸入性肺炎，嚴重時也會喪命。

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會秘書長王雪珮語言治療師分享，曾遇過一名80歲患有失智症的阿嬤，半年前開始吃東西就常常嗆到，體重還持續變輕，家人以為是年紀大、正常老化現象，而沒有就醫。直到某日晚餐時，阿嬤又因喝湯嗆咳，過了3個小時突然發生呼吸急促及胸口疼痛現象，緊急送醫才發現是吸入性肺炎。王雪珮語言治療師表示，由於患者長期因吞嚥困難造成脫水、營養不良，導致復原不佳，住院一個月且被放上鼻胃管。

●EAT-10簡單篩檢 注意是否為吞嚥困難高風險

王亭貴指出，若家中長輩進食常容易嗆咳、有吞嚥困難的症狀應及時運用國際吞嚥困難篩查工具EAT-10進行初步吞嚥篩檢，並尋求專業的幫助，若經EAT-10初步診斷達3分以上，可能就有吞嚥困難的可能性，建議及時諮詢復健科醫師、語言治療師或耳鼻喉科醫師等專業醫事人員。

EAT-10表格透過10題簡單測驗，讓填答者能夠簡易評估吞嚥困難症狀，如結果為3分以上，就是代表吞嚥異常，建議尋求專業語言治療師、醫師協助。(圖/台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會提供)

●每周8萬長者陷肺炎危機 高齡嗆咳成照護風險

根據國健署統計，有21.8%吞嚥困難患者每週至少會有3次進食嗆咳的現象，等於台灣65歲以上長者有8萬人陷肺炎危機。

值得注意的是，吞嚥困難常見於中風、頭頸癌、帕金森氏症等患者，但年長者容易誤以為吞嚥困難是老化正常現象，而輕忽其嚴重性。根據多國統計數據顯示，國外吞嚥困難盛行率多在16%-22%之間，顯示台灣潛在未被評估有吞嚥異常的人數可能被低估，使年長者陷入肺炎風險而不自知。

王雪珮表示，改善吞嚥困難患者吞嚥狀況、調整營養，已成為高齡化社會的必要工作，若患者不積極接受正確吞嚥及營養評估，恐造成吞嚥安全問題及營養不良後果，對個人健康、生活品質將造成影響。

國際吞嚥困難飲食質地標準(IDDSI)將飲食質地分為八個連續等級(0-7級)，可依據相對應程度的進食能力及食物質地為患者製備飲食。(圖/台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會提供)

除此之外，過去國人認為若是喝水嗆咳，只需將水增稠或把食物剪碎或攪打即可改善吞嚥困難，然而這是常見的迷思之一。吞嚥困難患者適合哪一程度的飲食質地等級，則需經由醫師或語言治療師評估而定。國際吞嚥障礙飲食標準化委員會制定了國際吞嚥障礙飲食標準（The International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, 簡稱IDDSI），該項標準將飲食質地分為八個連續等級(0-7級)，透過醫師、語言治療師等專業醫事人員詳細評估患者的狀況後，可依據相對應該程度的進食能力及食物質地為患者製備飲食。

王亭貴理事長提醒，正確的飲食質地，可減少吞嚥困難患者發生吸入性肺炎的風險，更能夠避免長輩因害怕嗆咳導致的水分及營養攝取不足，避免食物質地成為長者「新」肺炎風險！

(中時新聞網)