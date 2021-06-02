台驊投控(2636)4月獲利繳出亮麗成績，激勵貨運承攬族群強漲，台驊拉出第6根漲停，中菲行(5609)、捷迅(2643)盤中都出現漲停價位，中菲行逼近百元關卡，明天挑戰第五檔百元航運股。

台驊1日公告自結4月稅後淨利為3.72億元，年達538.97％，每股稅後盈餘2.98元，如果加計第1季，前4月稅後淨利7.7億元，每股盈餘6.14元。

貨櫃輪運價持續創高，散裝船運價同樣跟進，主要是過去貨櫃輪、散裝船的營運不佳，市場造船能力下降，而市場一旦出現供需吃緊，在沒有新船大量加入運力下，造成缺艙、缺櫃，航運榮景也持續看好到2022年。

全球海運市場大好，能解決客戶各種疑難問題的貨攬業，獲利也跟著全面翻揚，台驊海運比重高，此波受惠最大，加上精準的投資策略，獲利成為貨攬三雄中表現最強的一檔。

今年海運需求熱，中菲行海運比重提升，前4月海運營收40.07億元，占比由過去3成攀高到42.1％，營收金額年增84.5％；空運前4月營收達到50.8億元，占比53.4％，年增35.8％。

捷迅先前認為，空、海運市場持續因為國際疫導致供需不平衡，估計營收將持續維持高檔到第3季甚至第4季，全年有望迎來無淡季的高運價表現。

(時報資訊)