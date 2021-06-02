受石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，表示將謹慎恢復6月和7月石油供應，加上預期燃料需求將在中國及美國夏季強勁上升，令盤中油價續揚；周三(6/2)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.32美元，報每桶68.04美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.34美元，報每桶70.59美元。(商品行情網)

(時報資訊)