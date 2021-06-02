針對外界關切6月起夏月電價制度開始實施，台電表示，夏月電價制度並非電價「調漲」，而是電價費率審議會核定平均電價其中一部分。此外，夏月電價制度主要影響用電大戶，全國近400萬用戶不受影響。事實上，夏月電價制度除了希望促使用戶節約用電，也公平反應用電大戶的用電成本。

台電說明，電價費率審議會核定的平均電價，自107年起即為每度2.6253元。台電據此規劃電價表，包括針對不同的用電級距，在夏月及非夏月期間，設計不同的費率。不管費率如何，整體必須符合審議會核定的平均電價。換句話說，夏月電價適用費率較高，也表示非夏月期間電價費率較平均值低。

台電進一步說明，每月用電120度以上才會受夏月電價影響，根據台電統計，全國372萬戶民眾每月平均用電在120度以下，不受夏月電價影響。每月用電超過1000度的用電大戶受影響較大，約佔整體用戶比例2.6%。

(時報資訊)