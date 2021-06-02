台股收復511股災失土之後，今日繼續震盪盤堅，持穩在17200點高檔區，盤面上依然以傳產為主力，玻陶股在台玻的帶領下，類股漲幅超過3%，繼續坐穩傳產F4的位置。今日台玻開高走高，盤中直接突破35元，漲幅超過7%，繼續朝前高4字頭趕路。大哥喊衝，小弟跟進，冠軍(1806)10點半後拉抬一波，勁揚逾4%，收復5月13日向下跳空缺口；和成(1810)、中釉(1809)上漲2%，買氣十足。

中國玻璃期貨漲勢兇猛，助攻台玻首季EPS達0.61元、前4月營收年增66%，台玻看好主力產品平板玻璃景氣上揚，今年業績表現可期，近來雖遭外資調節，但本土法人接手力拱，投資已連買超2日，合計3192張，自營商買超3日，合計7475張，籌碼面有利股價續攻。法人觀察，台玻與中國玻璃期貨價格高度連動，其單月營收可望隨之逐月創高。3月營收48.94億元創單月新高後，台玻4月營收再以49.54億元締新猷，5月營收即將公布，市場高度期待。

周三台股走勢平穩，類股各自表現，以傳產為主力部隊，玻陶股有基本面優勢，盤中漲勢急拉，類股漲幅來到5%以上，一度位居排行第一。

(時報資訊)