新一季恒生指數檢討結果於5月21日出爐，這次有三檔藍籌新貴納入恒指，包括信義光能(00968)、比亞迪(01211)及碧桂園服務(06098)。名單將於6月7日落實，屆時恒指成份股數目將增至58檔。法人建議投資人可從近期這三檔個股走勢，在6月正式納入恒指後，觀察恒指股價變化，並透過恒指權證尋找可投資的契機。

這次恒指加入了三檔身處不同行業的恒指新成員，信義光能(00968)屬於綠能概念，信義光能控股是太陽能光電玻璃製造商，公司專業從事太陽能光電玻璃的研發、製造和銷售及售後服務。比亞迪(01211)主要從事二次充電電池業務、手機部件及組裝業務，以及包含傳統燃油汽車及新能源汽車在內的汽車業務，同時積極拓展新能源產品領域的相關業務。碧桂園服務(06098)是以房地產開發為主要業務的大型綜合企業，碧桂園服務積極透過併購拓展物業及商業管理等業務，並有計劃對超過10家物管公司進行投資。

走勢上，法人表示，上述三者股價近日不約而同展開升勢。當中，比亞迪股價近日回至250天線見支持，並先後突破10及20天線，現挑戰50天線，MACD轉正，14天RSI升至51。

信義光能股價同樣展開新升勢，在連升五個交易日後，股價已重返多條平均線之上，重回12.5至15元港幣間的區間，多個技術指標同步翻多。至於碧桂園服務股價則沿50天線向上推進，並向上測試20天線，逐步逼近上市高點83.95元港幣，14天RSI升至52，MACD正差距增加。

(時報資訊)