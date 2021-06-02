台鐵便當銷售員驚傳確診，台鐵局表示，確診員工於南港夢工場負責便當銷售業務，5月31日出現發燒等相關症狀，快篩、PCR皆為陽性，為求謹慎，目前南港松山台北三區暫停，施行消毒作業。
台鐵局指出，該名確診員工平時在南港夢工場值勤，5月31日上班出現發燒等症狀，當日前往快篩站，結果為陽性，進一步篩檢PCR為陽性確診，該名同仁目前正在居家隔離，等待衛生單位安排。
台鐵局表示，目前目前台北、南港、松山3處「台鐵夢工場」都已全面消毒完畢，即日起暫停營業。另外，已遵照中央疫情流行指揮中心律定辦理，要求相關人員做好自主健康管理，所有車站、列車皆已加強消毒頻率，如接獲通報，會加強車站及列車編組深層及全面消毒。
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(中時新聞網)
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