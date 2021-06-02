新冠肺炎疫情升溫，日前新北市雙和醫院有3名醫護人員遭確診者持刀砍傷，而台北市立聯合醫院仁愛院區2日凌晨3點也發生暴力事件，傳出1名60多歲確診者持木棍猛砸組合屋病房的玻璃，醫護見狀趕緊報警。

據了解，北市聯合醫院仁愛院區一名60多歲的確診病患，今天凌晨3點多因為失眠引發情緒不穩，結果手持木棍敲打組合屋病房內的玻璃，警方接獲通報後與醫護人員聯手將其壓制，並施打鎮定劑讓他穩定情緒。

仁愛院區院長蕭勝煌表示，該名確診者原本精神狀況就有問題，目前也在跟松仁院區做討論，未來可能將有精神疾病的確診者送至松仁院區，否則類似情形可能再次發生。

蕭勝煌說，不過松仁院區在肺炎處理上資源有限，因此，會互相支援，看似調派人手到松仁院區等，目前正在磨合討論中。

此外，因壓制確診者的員警，有和確診者近距離接觸，醫院已立即對他做快篩和PCR篩檢，目前快篩呈陰性，不過PCR結果尚未出爐，也要求警員返家自主隔離。

北市聯醫指出，醫師評估予以鎮靜安眠劑使用，病人情緒稍微緩和，但病人於上午9時許未經許可自行離院，目前報警協尋中。

(中時 )