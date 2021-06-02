【旅奇傳媒/編輯部報導】在古埃及人看來，太陽每天從河之東升起，帶來光明和生機，又日復一日到河之西沉落，伴以黑暗和暮氣，所以百年之後一定要長眠於西側，以便永遠追隨太陽神。

▲透過VR實境，一窺歷史風貌。 圖：埃及旅遊推廣局-門納墓VR╱提供

法老的金字塔和墓室大都位於尼羅河西岸，當時盧克索的貴族也流行將歸宿之地選在附近，貴族墓雖不如法老墓氣勢宏大，但其中的壁畫往往極俱生活氣息，是研究古埃及的珍貴文物。其中又以門納（Menna）墓保存最為完整，壁畫歷經數千年依舊鮮豔如初，成為遊客造訪盧克索的必遊之地！

▲線上雲遊，猶如打開歷史課本。 圖：埃及旅遊推廣局-門納墓VR╱提供

從墓中出土的頭銜來判斷，墓主門納的身份是一名古埃及的土地書吏，替法老和阿蒙雷神廟掌管部分地產。在陵墓中壁畫描繪的場景中，可以看到門納日常工作主要包括監督測量田地，將違約者繩之以法，檢查田間工作並記錄農作物收成，生動又真實地還原了古埃及農業生產的場景。

▲古埃及人認為將死者生平描繪在墓壁上，讓生命延續。 圖：埃及旅遊推廣局-門納墓VR╱提供

古埃及人還認為，把死者的生平描繪在墓壁上，生命就不致於被切斷，因此門納墓室中的壁畫還記錄了許多難得的私人場景。比如，一處壁畫中門納駕著小舟，蕩漾在紙莎草深處，群鳥亂飛，游魚互戲，門納手持魚叉捕魚，投擲棍棒狩獵紙莎草中的鳥類，畫面生動細膩，意趣橫生，反映出當時貴族的日常娛樂。

此外，墓中還有一處特別的壁畫，它描繪心臟重量的場景，是這種場景第一次出現在貴族墓中。古埃及人認為，靈魂藏於心臟，人死後將接受審判，由古埃及死神奧西里斯將死者的心臟與真理羽毛放在天秤上做比較，由於罪孽而變重的靈魂，當場會被有著鱷魚、獅子和河馬混合外形的魔獸阿米特吞食，而那些輕的靈魂則會被送往天堂。 透過圖文解析對照，讓千年歷史不再神秘，更能穿今越古，擷取古人當年生活的奇趣觀點，讓旅遊與視野更豐富。

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(中時新聞網)