《亞洲週刊》於2021年第一期號刊出專題報導《台灣民選獨裁幕後 綠營新威權主義現象》，並以蔡英文總統身穿清朝龍袍的合成照片製成封面，引發各界熱議，民進黨發言人顏若芳當時反擊表示，顯然與其他國際主流媒體的報導背道而馳。今（2）日《亞洲週刊》指出，民進黨眼中的「紅媒」報導已入圍競逐亞洲普立兹獎，結果將於24日公布。

亞洲週刊今在臉書指出，2021年01期的封面專題《台灣民選獨裁幕後 綠營新威權主義現象》，入圍競逐素有亞洲普立兹獎之稱譽的亞洲出版業協會第二十三屆「卓越新聞獎」（簡稱：SOPA獎）的「卓越評論獎」項目，得獎結果將於6月24日晚上7時公布。

《亞洲週刊》於2021年第一期號刊出專題報導《台灣民選獨裁幕後 綠營新威權主義現象》，並以蔡英文總統身穿清朝龍袍的合成照片製成封面。（資料照／摘自亞洲週刊）

臉書小編開心表示，真的既興奮又緊張，這段期間肯定徹夜難眠，但不知某黨派的網軍打算怎樣「扭曲認知」呢？難道說SOPA獎是「紅色滲透組織」的「統戰手段」？

《台灣民選獨裁幕後 綠營新威權主義現象》專題報導中提到，民進黨政府被民進黨創黨元老批評，越來越像戒嚴時期的國民黨，而總統蔡英文變成新威權主義的領袖，強調「全面執政」，但卻變成「民選皇帝」，包括中天新聞台被關台事件、反對瘦肉精的醫生被警方查問、台大教授批評政府被警察約談等，都令人觸目驚心。

當期週刊封面使用蔡英文總統身穿清朝龍袍的合成照片，更引發各界討論，當時台北市議員羅智強酸說，「吾皇萬歲萬萬歲」；資深媒體人趙少康形容，比皇帝還誇張。對此，民進黨發言人顏若芳當時表示，該媒體過去就有很大爭議，相較於國際民主國家各大權威媒體對台灣的報導，這個長期支持一國兩制、打壓香港民主自由的媒體封面所影射的訊息，顯然與其他國際主流媒體的報導完全背道而馳。

(中時新聞網)