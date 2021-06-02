騰訊旗下「王者榮耀」手遊惹上官司，北京青少年法律援助與研究中心1日表示，就騰訊營運「王者榮耀」手機網路遊戲侵害未成年人權益一案，向北京市第一中級人民法院提起未成年人保護民事公益訴訟。

該中心指出多項訴訟理由，包含騰訊不斷下調適齡標準，當前遊戲評級不符合「12＋」，遊戲人物形象設計過於暴露，網站及社區存在大量色情、低俗等不適宜未成年人閱讀的內容，以及遊戲人物篡改了歷史人物形象，踐踏民族傳統文化等。

也基於上述理由認為造成8項損害，例如大量未成年人尤其是農村留守兒童沉迷于網路遊戲；侵害了不特定未成年人的健康權；侵害不特定未成年人及其監護人、近親屬的財產權；導致部分未成年人尤其是農村留守兒童荒廢學業等。

根據券商中國報導，但從該中心微信號文末的留言來看，不少讀者並不完全贊同文中的觀點，認為孩子沉迷於遊戲是家長教育的問題，並不能簡單的怪罪遊戲。

雖然爆出「王者榮耀」被起訴的消息，但騰訊1日股價並沒有受到影響。截至港股收盤，騰訊控股股價上漲1.45％，報在每股628港元，總市值為6.03兆港元。

大陸6月1日，新修訂的《未成年人保護法》正式實施。新法對社會高度關注的學生欺淩、網路沉迷、監護人不依法履行監護責任等問題作出明確規定，增設政府保護和網路保護專章，進一步織密未成年人保護網。

(旺報 )