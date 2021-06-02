勞動部表示，因應營造業受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，導致民間工程缺工嚴重，為促進民間工程，振興國內經濟，今天預告修正「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」，放寬民間重大投資引進營造業移工規範，從原本的100億工程下修至僅要2億即可，還可以把2件1億元以上工程合併計算，並包括都市更新、危老都更、購物中心、會展中心等具有「公益性」的民間營造業可望引進移工，預估將有逾2700至3000名移工可望藉此管道引進。

受到台商回流、公共工程開工影響，去年許多建商都直呼找不到工人，而據統計，截至今年4月為止，現行透過「重大投資營造業」引進的移工人數僅有222人，亟呼應開放移工、降低營造成本。

勞動部表示，依據行政院3月17日「營造業缺工問題第三次研商會議」結論，為解決民間工程缺工問題，考量引進外籍營造工前應依規定辦理國內求才，已落實本國勞工優先原則，爰取消民間工程引進外籍營造工總計畫經費100億元門檻，個別工程金額修正為2億元，同一雇主承建1億元以上工程，經累計工程總金額達2億元以上者，亦得提出申請」；此次也把「重大能源工程」納入級別A中。

此外，為了解決九孔缺工問題，農委會也要求勞動部把限於「陸上魚塭」才能聘請移工，修正成「魚塭」。

勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，預計放寬民間營造工引進，可多引進2700至3000名移工；而重大能源工程納入級別A，則可望新引進285名移工。

薛鑑忠提及，配合指揮中心5月19日至6月18日暫緩未持有我國有效居留證的外籍人士入境，包括依據就業服務法引進專業外國人及移工。

(中時 )