新北市雙和醫院62歲洪姓確診男子，5月31日早上7時因不滿護理師未關心自己，持水果刀砍傷病房內3名女護理師，輿論嘩然，法務部長蔡清祥2日表示，深表痛心，嚴厲譴責醫療暴力，已責成台灣高檢署要求各地檢署，針對疫情期間的醫療暴力犯罪行為，指派專責檢察官從速從嚴偵辦。

蔡清祥表示，防疫形同作戰，醫護人員在病情嚴峻的時刻，為了國人健康，已經非常辛苦，竟然有人會用暴力行為來對待他們，法務部予以嚴厲譴責，法務部已要求高檢署督導各地檢署的醫療暴力小組承辦檢察官，對此類案件要嚴加追溯、予以嚴懲。

另外蔡清祥呼籲民眾，對於防疫期間要保持冷靜、遵守法律、共同防疫，除了不應該用暴力行為之外，也對於疫調、病情不能夠隱匿，否則違法的話，我們一定會嚴懲。

法務部表示，對於雙和醫院近日發生一名確診病患涉嫌持刀傷害3名護理師事件，法務部深表痛心，也嚴厲譴責醫療暴力的行為。對於在疫情期間醫護人員不眠不休的付出及奉獻，在此表達敬意。

法務部強調，法務部已責成台灣高檢署要求各地檢署，針對疫情期間之醫療暴力犯罪行為，指派專責檢察官從速從嚴偵辦，提供醫療人員安全的後盾，共同防堵疫情蔓延。

另由高檢署指示各地檢署啟動「醫療暴力專責小組」，建立轄內醫療暴力事件通報機制，在最短時間內排除醫療暴力，並預防暴力事件再次發生，全力維護醫護安全。

法務部呼籲民眾，面臨嚴峻疫情，醫護人員全力投入救護工作，大家應全力支持他們，去醫院就診或因確診隔離或接受治療者，均應保持冷靜、遵守醫療秩序，配合醫療及防疫措施，若有醫療暴力行為，除涉及刑責，檢察機關必定從嚴從速追究。

法務部並提醒民眾在疫情期間對於相關疫調及病情切勿隱匿或不實陳報，若有違反防疫規定者，主管機關亦將處以最嚴厲之處罰，切勿以身試法。

(中時 )