吉安鄉公所定期清消公有市場外，另外也派員協助長者操作手機進行實聯制登記。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉公所攜手18個村長進行「全鄉清消總動員」，將於明後兩天進行全面性深度環境消毒。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

本土新冠肺炎持續延燒，為避免傳統市場成為防疫破口，各縣市政府設置許多防疫措施與管制分流人潮，市場買氣進而遭受影響。花蓮縣政府日前宣布減收公有市場攤位租金2成，吉安鄉公所加碼，自6月起為期3個月，轄內公有市場租金再減免3成，共可減免5成，盼能和大家共體時艱，一同抗疫。

5月月中旬起，確診人數每日突破百人，各地人潮與車潮雖明顯減少，傳統市場的人潮卻絡繹不絕，吉安鄉公所日前在北昌、慶豐及仁里市場設置防疫措施與實聯制後，導致市場攤商的購買人潮大受影響。

在仁里市場內的林姓攤商嘆，疫情擴大後，採買人潮大幅下滑，每個採買的民眾來匆匆去匆匆，看得快買得急，就怕多逗留一時，生意因而大受影響，營業額只剩平常的一半，「賺的都是危險的辛苦錢」。

花蓮縣政府上月28日提出紓困方案，其中公有出租場館租金減收2成，吉安鄉公所考量轄內公有市場攤商的生意大受疫情衝擊，日前宣布6月起至8月底止，將再加碼補助租金減免3成，共計可減免5成。

吉安鄉長游淑貞說，仁里及慶豐市場環境改善工程幸在疫情爆發前已建設完成，傳統市場購物動線更加安全，利於執行防疫工作外，鄉公所也會定期前往清消，另外也派員協助長者操作手機進行實聯制登記，不過還是呼籲鄉親，到傳統市場採買時應「少去買多」一次買足分量，減少外出與接觸頻率。

另外，確診個案足跡現蹤吉安鄉，鄉公所攜手18個村長進行「全鄉清消總動員」，將於明後兩天進行全面性深度環境消毒，清潔隊負責主要幹道與各大街道消毒，各村長則以人力搭配機具，負責穿梭小巷弄，聯合將病毒「圍攻殲滅」。

(中時 )