1名男友說，他的女友小時候遭一票陌生男子拿沖天炮對著她射，導致長大留下陰影；而他日前與親戚聊天，親戚提及他小時候曾教一群表弟們如何手拿沖天炮亂射，他驚訝之下詢問時間地點與當時穿著，竟與女友說的內容不謀而合，傻眼說「完了，女朋友的陰影是我製造的」；網友則笑說「回家跪著承認吧，用一輩子彌補她」。

1名男友在Dcard上發文表示，他的女友有1個陰影，只要看到有人手上拿長的東西指向她，她就會下意識躲閃；他原本以為女友是小時候經常挨揍導致，詢問之下才知女友小時候某次過年在公園玩耍，遭到幾名正在放煙火的男子拿沖天炮朝她亂射，其中幾發就在她附近爆炸，自此留下陰影。

女友小時候遭人拿沖天炮亂射留下陰影，他日前發現那人就是他本人。（圖／翻攝自Dcard）

該男友說，他當時一邊安慰女友，一邊心想「到底怎麼會有這麼惡劣的人啊？」不過他日前與表弟談話，對方突然提到某年過年他們拿沖天砲對戰，表弟還說他教一夥人如何用手扣住炮的尾端控制發射，還拿水鴛鴦亂丟，還提到當時是滑直排輪、戴鴨舌帽、手裡拿幾十枝炮一直亂射；該男友回想女友說當時遭炮亂射的場景、對方穿著裝備等，才驚覺「完了，女朋友的陰影是我製造的」。

該男友不知道該不該與女友道出實情，承認自己就是她陰影的兇手；許多網友則留言給出建議，「笑死，請你娶她，用一輩子彌補」、「這陰影有很嚴重到會影響生活嗎，如果沒有，我會講，可能會跪在地上跟她講」、「我推薦跪在主機板上跟她講」。

(中時新聞網)