美國投資人觀望，能源股和金融股穩盤，美股幾乎以平盤作收。台股在台積電(2330)開高再見600元價位，加上長榮(2603)、陽明(2609)等貨櫃航運股價創新高，以及中鋼(2002)、台塑(1301)等原物料股上揚；台股早盤突破17200點，再創5月11日以來新高；目前仍為多頭架構，惟回到本土疫情爆發前的股價水位，早盤震盪加據，高低點差距約120點。

美股周二守穩高檔。道瓊工業指數小漲45.86點或0.13%，以34575.31點作收。標準普爾指數微跌2.07點或0.05%，收在4202.04點。科技股那斯達克指數小跌12.26點或0.09%，收13736.48點。

費城半導體上跌0.38%，台積電ADR漲0.98%，台積電(2330)開高2元達600元，為5月10日以來首度再見到600元價位。台積電本周以來股價持續推升，外資連續三天共買超台積電股票24597張。

台積電公布先進技術進展，台積電4奈米製程技術開發進度順利，預計2021年第3季開始試產，較先前規劃提早一季時間，至於3奈米製程則將依計畫於2022年下半年量產，將成為全球最先進的邏輯技術。

台股今早在台積電領軍，開盤即快速突破17200點大關，但逢高出現獲利了結以及遇前波套牢賣壓；指數一度震盪，最高17274點，最低17154點，回到平盤之下，主要受到台積電開高後壓回影響。

不過，美股能源股周二上攻，國際油價高漲，台塑四寶上揚，中鋼也領軍鋼鐵股強攻；加上航運的貨櫃指標萬海(2615)再創新高，長榮、陽明跟上飆上新高價，以及散裝航運股也齊揚；航海王持續揚帆，成為資金匯集之地，且引領台股再創自5月11日以來新高。台股本周連三漲，繼周二成功達到5月11日的跳空缺口上緣，今日早盤回到5月10日的收盤股價水準。

(時報資訊)