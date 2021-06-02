中共中央政治局委員、大陸國務院副總理劉鶴在七天內，與美國拜登政府的高級別經貿官員舉行兩次視訊會議，2日也與美國財政部長葉倫（Janet Yellen）就雙方所關切議題交換彼此意見。

自美國前總統川普與中國大陸發生貿易戰以來，一直都是由中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴在處理，5月26日先與美方貿易代表戴琪(Katherine Tai)溝通交流。

美國自拜登元月上任以來，中國便加強與美國政府經貿高層間互動。同時，華盛頓除批評北京侵犯人權外，也尋求其它強國支持，形成統一戰線抗衡中國大陸。

中美雙方視訊會議後，美國財政部表示，財長葉倫有講述拜登政府支持景氣持續強勁復甦計劃，以及符合美國利益區域合作的重要性，同時也坦誠地解決了關切問題。

而就中國大陸官媒新華社報導，2日劉鶴與葉倫視訊通話中，雙方就總體經濟與雙邊跟多邊合作進行廣泛交流。同時，雙方也認為，中美經濟關係非常重要。因此，就共同關心議題坦誠交換意見，並表示願意保持溝通。不過，並沒有提供會中所討論進一步細節。

上周，戴琪曾指出美國在與中國大陸的經貿關係中，仍面臨非常大的挑戰。

美國前總統川普於2018年發起中美貿易大戰後，這兩大國於2020年元月簽署了第一階段貿易協議，並將於2021年底到期，而美國也正在審議這份協定書。

這份協議中，中國需承諾在2017年1860億美元的美國進口商品與服務規模為基礎上，在2020和2021年兩年中，增加從美國進口2000億美元，其中包括購買540億美元能源產品、780億美元製成產品、320億美元農產品與380億美元服務產品。

(時報資訊)