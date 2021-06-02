隨著新冠疫情持續升溫，全國的三級警戒再次延長到6月14日，17LIVE意識到這波疫情使得部分民眾的工作運營停擺，受衝擊影響的包含餐飲、旅遊、美妝、服飾等業者，以及街頭藝人等表演者，推出全新保底高分潤合約，最大亮點是前三個月的保底最高可拿到16萬元的底薪，每月由原先的1萬提升到1萬5，分潤由40％提升到55％。以優渥合約方案幫助民眾補貼收入，更鼓勵對直播有興趣、但仍處於觀望的人一起加入，度過難關。

此次17LIVE誠意釋出業界最強合約，為的就是希望能補貼民眾收入，幫助民眾守護自己的荷包，讓部分民眾工作停擺的同時能夠不心慌，維持經濟收入穩定。除開啟一條斜槓新人生的道路，還能收入超前部署，在家防疫也輕鬆賺，而在今年17LIVE擴大直播商務功能的同時，亦歡迎業者加入平台使用直播商務功能，帶動銷售業績不停擺。

在疫情升溫期間，17LIVE為共同傳遞大眾正確防疫觀念，邀請擁有國家專業認證的小兒科醫師馬克醫師、美女營養師Angela的直播開講，讓大家學習新知同時也能社交連線不斷電。而為響應政府「防疫人人有責」的呼籲，17LIVE特地邀請擁有小兒科與醫美專業的馬克醫師（本名李俊豪），透過直播，教育民眾防疫步驟SOP；尤其日本不密集、不密閉和不與人密切接觸的「三密」防疫措施，更值得台灣學習，也再次呼籲大家「宅家沒事多看直播就是對防疫最大的幫助」，保護好自己、也保護別人。

此外，由於疫情的影響，許多人會不自覺地透過「情緒性進食」穩定心情，導致「新冠肥胖」等問題；營養師Angela首次於17LIVE的直播，公開五大菜單，像是煎鮭魚並佐以薑黃，同時補充好蛋白與抗氧化、蘿蔔燉肉可以協助鋅礦物質的攝取，加強黏膜保護更能增強免疫力，以及蛤蠣雞湯等多道健康清爽的菜餚；此外，營養師Angela更加碼分享吃泡麵不怕胖的六大訣竅，讓宅在家的民眾享受泡麵美味時既能補充營養、又不擔心身材走樣等的飲食計畫，協助大家以更智慧的方式宅而不胖。今天19:00強檔推出人氣網紅Chelsea直播料理教學，以簡易的方式，輕鬆做出增強抵抗力的防疫美食；以及邀請擁有人人稱羨身材的健身網紅MiMi，歡迎大家加入6月4日（五）19:00的「居家鍛練挑戰」，在嚴峻的疫情中，持續運動提升免疫力，保護自己對抗病毒。

(中時新聞網)