村民出動怪手，避免泥漿凝固。(林和生攝)

萬丹鄉灣內村泥火山今日清晨4時許噴發，多處噴發孔使得泥漿洶湧，吸引附近民眾前來觀看，但正值新冠肺炎防治期間，當地村長陳玉意苦口婆心勸告，拍拍照、看一下就可以了，真的不要群聚。

陳玉意表示，此次噴發處3年前曾經噴發過，停了3年再度噴發，雖然位置不同、但也相去不遠，鄰田農友表示，所幸2周前稻作已經採收，但看著滾滾泥漿蔓延田區，農友仍無奈搖頭說，這又要花一筆錢整地了。

(中時 )