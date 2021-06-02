萬丹泥火山噴發 村長苦勸：民眾別來群聚 12:112021/06/02 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬丹泥火山噴發，泥漿蔓延農田。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 村民出動怪手，避免泥漿凝固。(林和生攝) 萬丹鄉灣內村泥火山今日清晨4時許噴發，多處噴發孔使得泥漿洶湧，吸引附近民眾前來觀看，但正值新冠肺炎防治期間，當地村長陳玉意苦口婆心勸告，拍拍照、看一下就可以了，真的不要群聚。 陳玉意表示，此次噴發處3年前曾經噴發過，停了3年再度噴發，雖然位置不同、但也相去不遠，鄰田農友表示，所幸2周前稻作已經採收，但看著滾滾泥漿蔓延田區，農友仍無奈搖頭說，這又要花一筆錢整地了。 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 澎湖封島說是良性勸說 無權禁遊客入境 (中時 ) #噴發 #村長 #萬丹 #泥漿 #陳玉意 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 停課當放假 台北男大生想騎到台東避難扯問：哪裡有酒吧 11:572021/05/18 生活 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 台中醫神坐鎮廟埕 民眾祈求疫情散去 04:102021/05/18 地方新聞 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 12:582021/05/18 生活 疫情噴發 機師酸：歡迎自主管理 嗆台中還沒三級嗎 07:292021/05/18 生活 全台一周停電2次 綠委：台電的理由不是理由 11:112021/05/18 政治 鎖國1個月！暫停外國人入境、轉機 04:102021/05/18 焦點要聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 誰在扯防疫後腿 趙少康點名這7人 10:322021/05/18 政治 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 基層最苦 工商團體促紓困 04:102021/05/18 焦點要聞 生活熱門新聞 梅雨發威全台水庫喝飽飽 這水庫成最大贏家狂升73.34％ - 生活 蘇貞昌早說過「花籃詛咒」 朱學恒翻證據打臉：他講可以我講不行 - 生活 直播》確診又爆量 本土增549例 12人死亡 - 生活 大規模接種拚每周打100萬人次 3預約方式出爐 - 生活 獨》赴美打疫苗是真的？長榮航飛美國 下周起大增班 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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