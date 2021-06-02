綜合陸媒2日報導，舉世矚目雲南省北遷的15頭亞洲野象群，於5月29日進入玉溪市紅塔區境內「整補」，2日一早「甩開」人為怪手阻擋，繼續一路向北。預計今天下午，將抵近人口最稠密的昆明市界。

澎湃新聞報導，官方「雲南發布」5月31日下午披露，象群位置為紅塔區洛河鄉與大營街街道交界處。經人工投餵食4噸鳳梨、玉米、香蕉等食物消耗一空、吃飽喝足後，象群1日進入了新寨村，此處距離昆明市晉寧區地界僅約2、3公里。按目前野象群的遷徙路徑，預計6月2日下午將進入昆明市晉寧區。

據報導，1日下午，昆明市晉寧區相關負責人說，當地多部門已聯合召開會議，並按照省市部門的部署和要求開展相應準備工作。

澎湃新聞稱，從權威管道獲得一份1日大象在山林中的視訊顯示，一頭體型龐大的公象獨自穿梭在山林中，有人稱這頭象疑為傳說中的「警戒象」。

澎湃新聞報導，西雙版納國家級自然保護區管護局科學研究所高級工程師王巧燕說，警戒象一般與象群拉開了距離，一旦有情況，會向象群嘶鳴、踩踏地面發出警告。

《楚天都市報》極目新聞2日報導，北遷15頭亞洲野象1日晚間在雲南省玉溪市紅塔區草皮山附近山林中，一旁河道有3部怪手橫亙，堵住整條河道，一名怪手駕駛表示，他們從5月31日下午2點多就到了，要攔住野象去路，盡量引導牠們到人煙稀少地方。而在野象所在密林沿途，更有近百台大型卡車待命。

不過，顯然沒有阻擋野象北遷決心。極目新聞報導，從路線來看，4月16日，17頭亞洲象群從普洱市墨江縣遷徙至玉溪市元江縣；4月24日，其中2頭象返回普洱市墨江縣，其餘15頭象繼續向北遷移，途經紅河州石屏縣，進入玉溪市峨山縣；5月27日晚，象群一度進入峨山縣城遊蕩；5月29日晚，象群已進入玉溪市紅塔區境內。

(中時 )