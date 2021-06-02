王姓機車騎士行經新北市土城區一處連續路口闖了紅燈，挨罰1800元、記3點，他不服提告，主張他30年沒闖過紅燈，是該路口號誌設置不清楚誤導他。由於新北市交通局函文稱會再增設新紅綠燈，以利駕駛人辨識，台北地院行政訴訟庭因此判決撤罰，可上訴。

王男去年11月17日晚上9時許，騎機車沿土城區中央路二段149巷綠燈右轉，緊接著在中央路二段與順風路口紅燈直行，因而遭警方開單，台北市交通市件裁決所進而開罰1800元，記違規點數3點，王男不服，向北院提起行政訴訟。

王男主張，他被指違規的行進方向，頭頂上並未設置紅綠燈，他是在不知情的情況下慢慢直行，並無闖紅燈的故意或過失。他騎機車30幾年，從來沒有闖紅燈的違規紀錄，現場應該再增設紅綠燈，以減少行車糾紛。

法官勘驗密錄器畫面，發現員警在對向車道停等紅燈，清楚拍到王男從巷子轉出後，沒有停車直接穿越路口，闖紅燈事實明確。

不過，王男行進方向的停止線前方並未設置紅綠燈，只有遠方對向車道的停止線上方有紅綠燈，且交通局也函文表示「後續將再增設直立式號誌燈箱，以利駕駛人清楚辨識」，法官認為該處號誌確實辨識不易，難認王男有闖紅燈的可歸責性及可非難性，因此判決撤罰。

(中時 )