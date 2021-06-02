每個女性都追求青春永駐，不論到了幾歲，都希望能把外在跟內在都維持在最美的狀態，搜狐網命理專欄點名，射手座、天秤座、處女座的女性天生心態年輕，加上很注重打扮，看起來總比同年齡的人更漂亮凍齡。

▍1.射手座

射手女個性知足開朗，就算到了一定的年紀，依舊會按照自己喜歡的生活方式去過日子，心態相當年輕。她們有自信且很做自己，不太會藏心事，她們認為沒有完美的人，不用腰纏萬貫或傾國傾城，只要自己過得開心就好，唯有維持健康的心態才能永保青春。

▍2.天秤座

天秤女很追求美的事物，是盛產女神的高顏值星座之一，不管活到什麼歲數，她們都能找到最適合自己的風格，加上平時就很注重保養，擅長保持身材，因此天秤女一向都走在時尚尖端。她們個性大氣隨和，不會多愁善感，因此很得人疼，看起來總比實際年齡年輕不少。

▍3.處女座

處女座做人做事都堅持完美主義，她們十分在意形象，從年輕時期就很認真保養，不允許自己變老，因此在外貌上都會比同齡人更顯年輕。雖然她們心思敏感多疑，但伴隨年紀增長，她們的個性會變得更柔軟更坦然，學會看開一切，人生自然圓滿。

(中時新聞網)