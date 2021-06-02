中國外匯交易中心（CFETS）2日公佈人民幣外匯月度統計資料顯示，5月人民幣兌美元即期、外匯掉期、遠期和期權累計成交較上月減11.5％至人民幣（下同）15兆元，創三個月新低；當月人民幣外匯掉期成交92,144.4億元，較上月減16.3％，是成交量萎縮的關鍵原因。

路透報導，另外5月人民幣即期成交52,350.4億元，較上月下降3.7％，相較掉期成交量萎縮幅度不大；人民幣即期成交額占銀行間外匯市場即期成交的比重為96.2％，為今年來最高占比。

CFETS公佈的資料還顯示，5月人民幣期權成交5,048.8億元，月增8.1％；人民幣遠期成交558.6億元，較上月增2.9％，不過由於期權和遠期占總成交量的比重不大，無法扭轉成交萎縮局面。

按5月人民幣兌美元加權價6.4244元折算，人民幣兌美元即期、外匯掉期、遠期和期權分別成交8,148.7億美元、14,342.9億美元、87.0億美元和785.9億美元。

根據CFETS公佈的資料統計，今年以來人民幣即期、外匯掉期、遠期和期權分別成交251,565.1億元、493,772.2億元、2,694.8億元和23,298.7億元；若根據各月的人民幣匯率加權價折算，今年以來人民幣即期、外匯掉期、遠期和期權分別成交38,828.9億美元、76,193.8億美元、416.0億美元和3,597.1億美元。

2021年至今，以人民幣計價的人民幣即遠掉及期權累計成交77.1兆元，按美元計價則累計成交金額11.90兆美元。2020年以人民幣計價的人民幣即遠掉及期權累計成交172.2兆元，按美元計價則累計成交金額25兆美元。

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