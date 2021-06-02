鹿港鎮夜間停收垃圾至6／14，增加周三白天運收周二、五夜間收運。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮夜間停收垃圾至6／14，增加周三白天運收周二、五夜間收運。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮為防疫降低人群聚集的機會，宣布夜間垃圾停收至6月14日，配套措施為增加每週三白天的垃圾收運；又為服務白天上班不在家，特於6月1日起，在防疫期間的每週二、週五增加兩天夜間垃圾收運。

1日晚間新路線第一天上路，鎮長許志宏特地帶大聲公沿途宣導，鹿港警分局也配合舉牌提醒民眾要戴口罩，保持社交距離。

許志宏鎮長表示，過去夜間定點收取垃圾，有很多民眾聚集等候垃圾車，為了防疫而暫停夜間定點，但有很多白天上班的民眾，下班回家無處丟垃圾，紛紛反映，因此再責成清潔隊加開週二與週五兩天夜間垃圾收運，路線分為鎮內與鎮外兩條，一條從天后宮停車場開始沿市區大馬路收取，一條從彰濱五路與臨海路口往郊區收取垃圾，大約從18時收運到20時30分止。

1日是第一天執行，許多民眾不是很清楚路線，聽到垃圾車宣導的聲音才急忙跑出來，有人專程開車載著垃圾來倒，住在鹿港與福興鄉交界的李小姐說，因為白天家人都在上班，無法丟垃圾，幸好鎮公所夜間來收垃圾，她趕緊騎著機車帶著垃圾來丟，「有第一次經驗，下次就能夠掌握時間了」，鎮長也推薦樂圾通APP，可確保不會錯過垃圾車。

(中時 )