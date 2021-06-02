台鐵1名餐旅人員傳出確診新冠肺炎，台鐵證實，該人員在台北站與南港站排班銷售便當，5月30日傳出身體不適，快篩陽性後，PCR檢測確診。台鐵表示，台北、南港、松山3處「台鐵夢工場」已全面消毒，6月1日起暫停營業，原在3處上班的同仁在家自主健康管理或居家檢疫。
台鐵表示，相關人員會要求作好自主健康管理，並遵照CDC律定辦理，而所有車站、列車皆已加強消毒頻率，如接獲通報，會加強車站及列車編組深層及全面消毒。至於該員疫調細節，台鐵不方便公布疫情相關資訊。
(中時 )
台鐵1名餐旅人員傳出確診新冠肺炎，台鐵證實，該人員在台北站與南港站排班銷售便當，5月30日傳出身體不適，快篩陽性後，PCR檢測確診。台鐵表示，台北、南港、松山3處「台鐵夢工場」已全面消毒，6月1日起暫停營業，原在3處上班的同仁在家自主健康管理或居家檢疫。
台鐵表示，相關人員會要求作好自主健康管理，並遵照CDC律定辦理，而所有車站、列車皆已加強消毒頻率，如接獲通報，會加強車站及列車編組深層及全面消毒。至於該員疫調細節，台鐵不方便公布疫情相關資訊。
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