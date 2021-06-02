近日新北市雙和醫院有護理人員遭住院確診患者砍傷事件，行政院長蘇貞昌今日除裁示警政署加強前線執勤人員防疫配備、要求法務部嚴辦，也霸氣宣布「因公染疫、受傷或遭攻擊，政府會給予最妥善照顧」。

蘇貞昌指出，最近發生了幾起民眾攻擊執勤警員及醫護的事件，前天甚至有確診民眾持刀攻擊醫護人員，除了請法務部立刻嚴辦外，也會請內政部、警政署，就目前警政與醫療的聯繫管道外，加強醫療機構的秩序維護，基於防疫考量，也請警政署加強前線執勤人員的防疫配備。

蘇貞昌說，若防疫人員、醫護、軍警消人員，因執行公務導致染疫、受傷或被攻擊，除了應有的慰問金及相關保險給付外，政府也應給予最妥善照顧。

蘇貞昌表示，如果造成身體或健康有重大、難治的傷害，除了國家會全力提供醫療照護外，也應得到相對補償，已指示衛福部、內政部、國防部及行政院人事總處盤點相關法令，盡快提出規畫報告。

(中時 )