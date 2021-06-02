日前新北市雙和醫院一名62歲確診洪姓男子，因為不滿被隔離，情緒不穩，竟持水果刀揮砍病房內3名護理師，導致她們身心受創，引發外界撻伐。對此一名男網友出面表示「女友差點可能是被砍的那個護理師⋯」透露自己相當不捨女友在如此高壓的環境下工作，還希望她轉系，但堅強的女友回應「如果都這樣子想的話，那醫院護理師就越來越少」還說自己快撐不下去的時候，就會偷偷抱著他的衣服「感覺你就在身邊」，這段對話一出叫網友心疼不已。

根據臉書社團「爆廢公社公開版」該文指出，一名男網友針對先前護理師遭砍傷事件表示「我女友差點可能是被砍的那個護理師⋯病人生病有生命危險有護理師照顧，那護理師呢？」並指出，女友住在雙和醫院附近，滿腔熱血想去報名最前線，但因為還沒畢業，所以才沒有去成。

有男網友心疼護理師女友處高壓環境苦勸轉系。（圖／臉書_●【爆廢公社公開版】●）

不過女友聽聞確診者暴力行徑後，仍認為安撫躁鬱病人是工作之一，「如果她在現場，一樣會去安撫那個阿伯」，更提到護理師像夾心餅乾，夾在醫院、醫師、病人、病人家屬中間，有什麼問題、什麼過錯都會對他們噴，導致很多學姊做一做就轉職，也有人得憂鬱症。

這番話讓原PO聽了很是心疼，勸說乾脆轉系，做其他工作，可女友卻強調「如果都這樣子想的話，那醫院護理師就越來越少，病人受到的照顧就會越來越差。」話鋒一轉，女友還透露「其實好幾次我都快撐不下去，但我都會偷偷地拿出你的衣服抱一下，感覺你就在身邊，為了你，為了我們的家人，為了台灣，再撐一下！」

女友堅定語氣，讓原PO忍不住流下眼淚表示「在她離開關上門後我哭了，不知道是心疼她，還是被台灣的護理師們感動，只想說聲：謝謝你們。」

此文一出，網友看了也十分動容，紛紛留言表達滿滿的感謝，直呼「看完突然就覺得心酸酸、眼眶紅，我很難想像，如果是我的孩子，我會怎樣，真的謝謝女朋友的善心，因為有你們這樣的下一代，世界才會越來越美好，謝謝」、「女友的想法好正向，很心疼醫護人員」、「看了眼淚都在眼眶打轉，好偉大的想法，我代表我們全家向您們致敬」。

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(中時新聞網)