苗栗一名羅姓男子在朋友的清潔公司內認識一名有智能障礙的女子小晴（化名），卻趁某日小晴在儲藏室時，強行撫摸其胸部與下體，甚至指侵，案經小晴向老師訴說，「阿伯拉我手摸阿伯雞雞」等語，全案才曝光。一審依乘機性交罪判3年6月，經上訴二審，高等法院台中分院駁回上訴，維持原判。

判決書指出，羅男經常前往朋友開設的清潔公司聊天，認識有智能障礙且心智缺陷的小晴，但卻在明知其對身體自主權與性行為之瞭解薄弱，仍於2018年12月某日上午間，在小晴工作地點的儲藏室內，亂摸其胸部與下體，也拉著小晴的手撫摸他的下體，再以手指侵入小晴一次。全案為同日下午小晴向老師訴說才曝光。

小晴於偵查中證稱，她中午在休息，被阿伯叫去公司可以休息的小房間，阿伯還把她的褲子與內褲脫掉，手伸進衣服裡裡面摸她的奶奶後，再摸她尿尿的地方，手指還伸進月經來的洞裡面，摸完之後阿伯說不要跟別人說。

一審期間，小晴在司法詢問員的協助下再次證述，該位阿伯就是羅姓男子，法官判定雖小晴說法因訊問方式有些微差異外，在性侵害部分的情節尚屬一致，且因其有智能障礙，思想較一般人單純，應無可能憑空捏造此情節，予以採信。並依乘機性交罪判羅男3年6月。

羅男不服判決，便提起上訴，高等法院台中分院認為原判決並無不對，羅男指控犯罪事實採證不當也提不出證據，因此判定上訴無理，予以駁回。可再上訴。

(中時新聞網)