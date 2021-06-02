大陸P2P網貸平台面對全面清退，但在大陸銀保監會副主席梁濤1日透露，對已立案的999家網貸機構，銀保監會依法協調公安、司法等部門加快審理進度；同時亦加快追贓挽損，依法追繳高管獎金和明星代言費、廣告費。

過去當大陸網貸機構爆雷，甚至出現違法犯罪行為時，明星代言人是否要承擔相應責任，一直成為關注議題。

今年初，北京市朝陽區金融糾紛調解中心就曾發佈《關於要求P2P網貸機構廣告代言人配合落實風險化解責任的公告》表示，部分網貸機構為牟取不正當利益，聘請知名演藝人員、公眾人物作為廣告代言人，利用影響力吸引投資人購買非法金融產品，直指廣告代言人未盡到合理的審查義務，作出不實宣傳，對損害結果發生和擴大過錯負有不可推卸的責任。

根據《21世紀經濟報導》引述業內人士表示，P2P機構開出的代言費價碼遠超市場價，最高甚至可達10倍。面對巨額代言費的誘惑，儘管P2P問題頻出，明星也很難拒絕。

據不完全統計，自2014年以來，就有范冰冰、黃曉明、汪峰、那英、張鐵林、張涵予、王寶強、汪涵、劉國梁、杜海濤、唐國強、李湘、唐嫣、胡歌等超過20位明星為P2P代言或宣傳過。

但隨著P2P爆雷潮的到來，越來越多的明星因其代言的網貸機構陷入輿論風波。也讓多位明星因此被推上微博熱搜。同時每當曝出此類事件時，大眾幾乎都有共同的訴求，要求明星退還代言費。但大多時候都不了了之。

(旺報 )