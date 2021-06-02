桃園4日起美容美髮業停業，桃園市長鄭文燦指出，目前大部分業者已自主停業，並表示，各行各業都因為疫情而停業，業者是非常辛苦的，呼籲全國房東應該要降價、降房租，一起共同度過這個困難。

鄭文燦表示，業者一旦有停業的損失，我們會協助業者，納入經濟部跟勞動部紓困的方案當中，並指出各行各業都因為疫情而停業，減少收入，甚至要承擔員工的薪資，呼籲全國各地房東，應該要降價、降房租，一起共同度過這個困難。

另近日桃園傳統市場專案小組開始稽查，鄭文燦指出，稽查每一個區至少2個以上，且至少一天要稽查一半以上，這個密度是非常高的，並指出昨天來看分流的效果是有達成，呼籲民眾，7天採買1次，並戴口罩，禁內用、部群聚，保護大家也是保護自己。

媒體問及美容美髮業4日起停業，但寵物美容是否包含在範圍內？桃園經發局長郭裕信澄清，桃園已登記和未登記的相關業者共計3000間左右，這一次的停業希望美容美髮相關行業，但不包含寵物美容這個行業。

(中時 )