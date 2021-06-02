台灣疫情持續升溫，疫情警戒升到第三級，不少民眾由外食改為自煮，對於肉品、飲食需求都增溫，加上近期氣溫飆高也增加冰品的需求。食品股今日由福壽(1219)股價漲幅逾2%擔任領頭羊，南僑(1702)漲幅也在2%以上、緊跟在後，泰山(1218)等漲幅都在1%以上。

疫情推升冷凍食品需求，福壽持股72.75%的轉投資白肉雞氣冷式屠宰廠洽富，持續開發B2C通路與銷售比重，目前無論是自有電商、momo等知名電商平台都有上架，也紛紛打入知名連鎖品牌以及多家米其林指南推薦餐廳，法人樂觀預期，洽富有機會在今年下半年達到損平狀態，甚至由虧轉盈。

泰山已在2020年投資建置冷藏瓶裝線，日前宣布進軍全球正夯的「植物奶」市場，正式推出全台首款冷藏杏仁果奶，打出「堅果作用」品牌，成為進軍植物奶全新品牌，為夏季飲品旺季營運增添新的活水。

味全台灣事業去年終結近五年虧損，轉虧為盈，四大核心品牌，包括林鳳營、貝納頌、每日C、高鮮味精，都有不錯表現，夏季氣溫升高，兩岸冷藏業績看俏，有利第2、3季的營運表現。味全與雙北市府合作，針對9個重點醫院的快篩站以及重點熱區的警分局及消防局。每一個篩檢點皆捐贈30~200箱不等的物資贊助。

南僑受惠於大陸子公司業績成長和冰品銷售暢旺，今年4月自結稅後純益1.15億元，年增率150%，每股盈餘0.46元，遠高於去年同期的0.19元；前4月獲利3.95億元，年增率225%，每股盈餘1.59元。

(時報資訊)