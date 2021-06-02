天正國際(6654)佈局Mini LED及LTCC濾波器設備有成，第2季已開始陸續交機，且第3季出貨機台將放量，在新機台挹注下，天正國際樂觀看待第2季及下半年營運，天正國際表示，第2季可望明顯優於第1季，第3季有機會挑戰單季歷史新高。

天正國際為自動化檢測包裝設備廠，過去以被動元件測試包裝機為主，公司近幾年將測試包裝設備應用從被動元件拓展至LED、半導體封裝及LTCC濾波器等領域，包括：Mini LED測試包裝機及分選機、封裝導線架DFN測試包裝機、LTCC濾波器測試包裝機及各種精密機械自動化設備產品，目前半導體封裝、LTCC濾波器及Mini LED設備已陸續通過客戶認證，並於第2季開始出貨。

受惠於Mini LED市場需求起飛，天正國際Mini LED設備原預計全年交貨30台到40台，第2季就已交貨20台，讓全年交機台數可望超越原訂的目標。

除Mini LED機台接單超過預期，在需求很夯的LTCC部分，天正也傳出好消息，順利通過國內前兩大廠認證，並拿下訂單，其中1家15台的機台已於第2季交貨3套，另有12套將於第3季交貨，至於第3家LTCC廠亦在認證中，如果順利通過認證，可望再拿下約32套的訂單，為營運添動能。

天正國際第1季稅後盈餘為3668萬元，單季每股盈餘為1.06元；累計前4月合併營收為2.79億元，年成長102.88%。

就產業別來看，第1季半導體及Mini LED設備佔比約22%，被動元件設備佔比從去年的80%降至第1季的62%到63%，天正目前在手機台訂單中近30%為半導體及Mini LED設備，預估下半年半導體及Mini LED設備佔比將再向上提升。

天正國際表示，目前訂單已看到下半年，第2季會比第1季好，第3季有機會挑戰單季歷史新高，下半年可望比上半年好，全年業績也會遠優於去年。

(時報資訊)