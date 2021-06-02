據近期台北市實價登錄資料，位於中正區的知名豪宅「松濤苑」2樓戶在今年4月交易，成交總價4.7億元，每坪約250.0萬元，該豪宅前一次交易在2018年11月，與這次交易相距2年半的時間。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，松濤苑為中正區指標豪宅，每戶的平均成交單價都在200萬元以上，總價皆超過4億元，由於價格過高、目標客戶少，且大安區及信義區也有超豪宅供高端買方選擇，因此只能慢慢賣。

松濤苑位於中正區博愛路，坐擁植物園景觀，周邊多為公務機關，全棟大樓僅20戶，目前屋齡約8年，依據實價登錄資料共有9戶交易，歷時8年仍銷售不到半數，在成交價格方面，平均交易單價每坪262.3萬元，最高單價出現在2015年6樓戶交易，每坪約270.6萬。郎美囡分析，近年因海外資金回流，不動產具保值性是相對穩健的資金投放標的，故諸多高價豪宅陸續傳出交易，但超豪宅不僅總價高，加上建商多會惜售，往往銷售速度更慢，此外豪宅都是政府控管房市的目標之一，許多低調富豪也擔心買了之後被媒體大肆報導，都是讓超豪宅的去化速度緩慢的因素。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，多年來央行未鬆綁豪宅貸款，今年針對豪宅貸款在限縮至4成到5.5成，並嚴格控管法人持有住宅的貸款條件，不過對於口袋深的買方而言，手握大筆資金不受貸款限制的影響，因此出現許多捧現金買房的案例，反而讓建商在規劃時不再只鍾情大戶規劃，也讓超豪宅更為稀缺。

(時報資訊)