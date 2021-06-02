新竹縣各農會農民直銷站、新農民市場、農村社區小舖的資訊。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

疫情持續嚴峻，為了宣導分流買菜，新竹縣政府日前公布身分證字號末碼單數者，週三、五、日採買，雙數者則為二、四、六採買，不過縣府也鼓勵民眾可前往農會直營的新農民市場、直銷站、農村社區小舖，選購新鮮蔬果，全縣共有13間，展售在地農特產品等，不必人擠人購物。

為了落實分流，新竹縣5月31日起，採取傳統市場分流制度，不過新竹縣農會轄下各地區農會，也各有新農民市場、直銷站、農村社區小舖，提供新鮮蔬果、蛋、肉、米等民生物資，民眾亦可分流採買。

新竹縣長楊文科表示，縣府已函請各農會，在營業場所務必落實防疫措施，除了進入前先完成實聯制外，環境也需清潔、消毒，供貨農民、採買民眾也須全程戴口罩，以及維持社交安全距離等，避免近距離接觸造成飛沫傳染。

農業處指出，新竹縣包含竹北、新埔、關西、芎林、寶山、北埔、竹東、新豐及湖口等9鄉鎮市，共有11間新農民市場及農民直銷站，另外還有2處農村社區小舖。竹北市即有3間，竹北市農會直營的農民直銷站、六家分部，還有新竹縣農會位於新瓦屋客家文化保存區內的直銷站，由在地農民供應蔬果等。

農業處指出，直銷站均以「新鮮、安全、安心」的農業經營型態，由農民自主管理、訂價、上架等，且均有產銷履歷、生產仁資訊，使民眾更加安心。不少直銷站現今也多角化經營，透過通訊軟體社群功能，加入團購方式，使民眾採買管道更加多元，也能品嘗到其他縣市農會生產的農特產品的好滋味。

(中時 )