《路透社》2日報導，美中經濟與安全審查委員會報告於當地時間1日遞交至美國國會手中。報告點名美商務部遲遲沒有制訂敏感科技清單，充分審查出口至中國大陸的新興與基礎科技，導致敏感技術流入共軍之手。商務部顯然未盡保護國家安全之責。對此，商務部表示已發布4項管制新興科技的法規。

這份報告名為《未盡之功：出口管制與外國投資改革》。報告指出，在2018年的法律中，要求商務部擬定新興與基礎科技清單；然而，受法律委託的商務部本應強化美國出口管制法規，迄今卻仍未履行其義務，使得美國國家安全風險加劇。

報告還質疑是否該將商務部執行出口管制的權力，另委託適合的機關執行，並認為商務部的監察單位應啟動調查，釐清為何該部延宕2年仍未擬定出具體清單。

報告也注意到商務部採取的部分行動。例如，商務部已提出管制基因編輯軟體，這項技術讓研發生物武器變得更容易；不過，這項法規仍未敲定。此外，商業部也針對與人工智慧神經網路有關的地理空間影像，發布臨時規則。

同樣的，考量到新疆大量引進先進監視科技，商務部也有針對人權維護的出口管制。但對於更先進的監控軟體，商務部仍無法可管。

遭點名的商務部，則在聲明中拒絕直接回應缺乏清單一事；但也強調，商務部已發布4項管制新興科技的法規，且還有更多法規待擬定。聲明還表示，已擴大軍事最終用戶的法規，並新增企業至商務部的實體清單。這將限制美國供應商向華為與杭州海康威視銷售產品。

報告中提到的2018年法律，乃是為避免中國大陸企業取得美國敏感科技，進而將民用創新技術用於軍事領域，美國國會於2018年通過《出口管制改革法案》，藉由限縮出口政策與外國投資的審查程序，以擴大向中國大陸等對手出口關鍵科技的難度。

《出口管制改革法案》要求商務部與其他機構共同合作，界定哪些新興尖端科技與基礎科技，在製造關鍵產品(如半導體)時是不可或缺的技術，進而需要限縮出口。

2018年11月，商務部公布共45項新興科技範例，包括臉部與語音辨識；不過，商務部始終沒有提出最終確切清單。相反地，商務部廣泛地徵求如何界定相關技術範疇。

歐巴馬時期主管商務部出口管制的賀許霍恩（Eric Hirschhorn）認為，報告中對商務部的批評有失公允。該部已盡可能的在能力所及的範圍內控制新興科技的外流，但成效往往受限於具體需求。至於基礎科技，從定義來看，自美國以外的國家也能廣泛地取得，這讓管制的難度相當地高。

(中時新聞網)