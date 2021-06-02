在感情中，有些人喜歡遊戲人間，熱愛到處玩樂、搞曖昧，只顧自己的感受，有些人則追求一段真正的愛情，即便吵架也能夠互相認錯，不離不棄，搜狐網命理專欄點名，摩羯座、巨蟹座、處女座對愛情的看法比較傳統，他們只想談一場有結果的感情，不接受隨意搞曖昧。記得要同時參考太陽星座以及上升星座。

▍1. 太陽／上升摩羯座

摩羯座個性成熟、深情，是一個以事業為主，愛情為輔的星座，他們不想要耗費過多精力在愛情上，因此當他們認定了一段感情，就不會輕易地說放棄，即便在愛情中遇到爭吵，他們也會理性解決。摩羯座個性理智，在做人做事方面目的性非常強，在談戀愛時，他們不會接受曖昧的關係，或者一段沒有未來的感情，如果對方一直保持著不明朗的態度，摩羯座就會想放棄。對於摩羯座來說，既然愛了就要有結果，雖然是帶有目的性的戀愛，但這也是一種愛情持久的保鮮劑。

▍2.太陽／上升巨蟹座

巨蟹座善良好相處，就像中央空調一樣，給人一種對誰都不錯的感覺，但巨蟹座只是出於禮貌而已。真正的巨蟹座是一個玻璃心、愛吃醋又沒安全感的星座，在愛情中，他們始終保持謹慎的態度，內心很有原則，對於沒有結果的愛情，巨蟹座會知難而退、儘早放手，即便再心痛，他們也會讓自己快速脫離這段感情，以免越陷越深，無法自拔。

▍3.太陽／上升處女座

處女座是一個非常癡情的星座，他們個性挑剔，對另一半的要求比較嚴格，但他們都是一心為對方好，為對方考慮。處女座的感情觀很傳統，一旦愛上了就是一輩子，如果確定了一段關係，他就會接納對方的全部，雖然嘴上會挑剔，但是內心卻不會產生不愛的想法，也不會因為一時吵架就說分手，只要不是原則性的問題，處女座都會很包容，癡情程度令人難以想像。

(中時新聞網)