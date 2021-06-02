每個人看待愛情的標準有高有低，但世界上沒有完美的人，真正的感情需要互相包容和理解才能長久，搜狐網命理專欄點名，處女座、雙魚座、水瓶座擇偶的眼光非常挑剔，甚至有點自命清高，一般人他們看不上眼，如果找不到符合標準的人，他們寧願永遠單身，也不會因為任何的原因遷就，或者是委屈自己。

▍1. 處女座

處女座是完美主義者，自身能力非常優秀，在愛情方面有著一套自我的標準，會在挑選戀人的時候要求對方對號入座，哪怕只有一個條件不符合，也會被處女座的人毫不猶豫淘汰。在處女座的人眼裡，愛情是一項十分神聖的事情，不能因為任何因素而降低自己的標準，正是因為條件過高，導致大齡晚婚的族群裡很多都是處女座的人。

▍2.雙魚座

雙魚座個性善良溫順，很注重感情，談感情的態度非常嚴謹認真，甚至會把愛情放在人生中的第一位。但雙魚座看待感情的眼光太過理想化，他們從不委屈自己，如果對方不是他們的理想情人，就算在其他方面再怎麼優秀、有錢或者漂亮，他們也不會去遷就。建議雙魚座在戀愛的過程中，偶爾放寬自己的標準，讓對方能夠看到自己的善良和充滿愛的心，那麼愛情就會悄然到來。

▍3.水瓶座

水瓶座表面上熱情陽光，為人慷概大方，性格耿直，給人很好相處的印象，是能和所有人都成為朋友的類型，但實際上他們個人主義非常強，想跟他們交往非常難！在感情上，水瓶座對愛情的要求超高，他們希望對方先展現滿滿的忠誠，但是同時他們又追求自由，不想被限制，更不會輕易拿出自己的真心，通常會考驗對方很久才決定要不要在一起。對他們來說，擇偶的眼光不會因為某一個人或者某一件事降低標準，如果對方達不到自己的要求，就算你多麼愛他、為他付出再多，也不會感動他。

(中時新聞網)