疫情嚴峻造成消費、服務等產業受到衝擊，為避免民眾因此繳不出房租，巢運今號召朝野立委呼籲行政院，應針對弱勢、自營業、農漁民、無一定雇主、營業受衝擊50％以上企業員工的租屋者，給予50％租金補助，並建議至少先實施3個月，避免出現「餓死比病死多」的社會問題。

巢運發言人彭揚凱指出，從歐美經驗來看，疫情下經濟最受衝擊的民生消費服務產業勞工，繳不出租金導致無處可居是難以迴避的問題；因此，各國陸續採取因應對策，例如疫情期間禁止驅離房客、明訂凍漲房租、給予房東減稅等措施。去年巢運就曾呼籲政府預作準備，但都未被採納，如今疫情擴大，幫助「繳不起房租」的民眾已是眼前的課題。

民眾黨立委張其祿也指出，據人力銀行最新調查顯示，有高達9成2的上班族因疫情而影響生活作息，工作也產生諸多影響，其中以被減薪、減班、無薪假24.5％居冠，其次有23.9％兼職收入歸零為，21.7％業績下滑、收入獎金變少，顯示收入減少。

因此，巢運號召朝野立委江永昌、王婉諭、張其祿、蔡壁如等人，要求政府將紓困4.0擴及租屋族，並提出四項具體主張，包括針對社會住宅租戶補助50％房租、針對包租代管租戶補助50％房租、針對領取租金補貼者額度加碼，及非屬以上三類，但符合前述補助對象資格者給予既有租金補貼標準給予緊急補貼。

不僅如此，也建議中央處理補助時，應與《住宅法》脫勾，排除合法建築的限制；並與租稅稽查脫勾，避免出現租客不敢申請的現象，才可能真正回應當前疫情衝擊真實租屋困難與需求。彭揚凱說，相關補助建議以3個月為一週期，並視疫情狀況滾動式檢討政策。

民眾黨立委蔡壁如表示，紓困4.0的各種補貼，務必要保留一定租金補貼名額，讓社政部門採「隨到隨辦」方式因應弱勢需求。

蔡壁如強調，對於因疫情而陷入生活困境的租屋者，政府要用開放心態，從「讓民眾找證據證明自己需要被照顧」，改以80-20法則，選擇相信民眾，寧可有少數搭便車的人，也要照顧需要的人，也就是只要有申請就給。

至於如果有人明明有房子、沒租屋，卻還詐領公家錢，蔡壁如說，政府應改變過去「事前防堵」的心態，轉變為事後追究造假責任，講明了一旦抓到就重罰。無論如何，居住是憲法保障的基本人權，在疫情艱困的時候，房貸都有協助機制，租屋族更為弱勢，更需要國家介入協助。

時代力量立委王婉諭表示，防疫紓困預算上限已達到8400億，呼籲政府應該儘速針對租屋族提出相對應補助，將因受疫情影響而被迫減班休息、請家庭防疫照顧假、或領取失業補助的勞工，以及有向房東承租店面的業者，可請領緊急的租屋補貼。

民眾黨立委張其祿則認為，房租紓困申請事項，應從速簡便、統一窗口；且政府應利用調解機制，積極鼓勵人民解決房租爭端，民間房屋貸款契約有爭議部分，政府也應宣導善用調處及調解機制，促進民間租金減收、緩繳貸款協商。

(中時 )