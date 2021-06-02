國民黨立法院黨團總召費鴻泰（右）與書記長鄭麗文（左）等2日召開「失職！說謊！跳票！卸責！陳時中下台，台灣要活命！」記者會，鄭麗文指出，國內疫情嚴峻，指揮中心失職、無能、說謊、卸責，如果接下來台灣防疫想要成功，黨團要求指揮官陳時中應該立即下台，因為陳時中已經成為台灣防疫作戰最大的絆腳石。（劉宗龍攝）

國民黨團今天召開記者會，痛批指揮官陳時中不適任，應立即下台。（國民黨團提供）

蔡政府採購國外疫苗速度緩慢，又宣布與高端、聯亞簽訂採購合約，雖然蔡英文總統出面澄清絕無炒股之嫌，但仍難平息人民疑慮。國民黨團今天痛批，指揮官陳時中失能、無能、說謊、卸責，為導致此次疫情爆發的始作俑者，又阻擋防疫緊急措施，已成為防疫作戰最大絆腳石，黨團要求下架陳時中，否則不知道還要賠上多少人命。

國民黨團總召費鴻泰點出陳時中已不適任的3大原因，首先，陳時中對BNT緊急使用授權的說法胡說八道，不敢公開放寬機師檢疫的會議紀錄，顯見其不誠實；其次，防疫超前部署破功，如今缺疫苗、缺病房、缺篩檢能量，表示其能力不足；加上陳時中剛愎自用聽不進別人忠言，因此陳時中應下台。

國民黨團書記長鄭麗文指出，放寬機師檢疫為「3＋11」造成防疫破口，為此次疫情的主兇，外界緊盯決策者是誰，但陳時中竟公然說謊甩鍋，後稱沒有會議記錄，另對疫苗緊急使用授權（EUA）說法前後不一，明明在4月27日就下架BNT的EUA，卻謊稱5月3日確定買不到BNT疫苗才下架，這都證明陳時中說謊，惡行重大。

鄭麗文砲轟，高端股票漲停板，蔡英文總統馬上開記者會，顯示其只在乎股價，國民黨支持國產疫苗，但是要經過WHO認證才能施打，質問政府為何不敢公開和國產疫苗簽約內容，到底在護航什麼？

國民黨團副書記長李德維批評，陳時中從校正回歸，到昨天說國際疫苗有完成三期，都在玩文字遊戲，毫無重視民眾需求，此外連疫苗數量、確診與死亡數目都可以變動，這非政務官該有的表現，請不適任的陳時中交棒給下一任指揮官。

(中時 )