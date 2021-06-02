前立委羅淑蕾3年前在新竹縣長競選期間，公開指責當時參選的徐欣瑩立委，推動法案「零件」，一審將羅判依違反選罷法傳播不實罪判刑3月，二審也認定她的陳述不實，但考量她與徐和解，改判2月，可易科罰金，緩刑2年。褫奪公權1年。可上訴。

檢方起訴指控，羅淑蕾與徐欣瑩都曾任第八屆立法委員，不料羅為協助楊文科當選新竹縣縣長，2018年11月4日晚間在楊的造勢晚會公開表示，「徐欣瑩在立法院做了什麼法案，零」。

檢方認為，羅女指摘徐欣瑩任立委期間，從未做出對百姓有利、利國利民法案之不實事項，造成新竹縣選區選民對徐欣瑩之能力、品德操守及政治形象產生質疑，損害徐的名譽，並妨害選民投票行為之正確性及縣長選舉之公正性。

新竹地方法院將羅淑蕾依違反選罷法判刑3月，可易科罰金，褫奪公權1年。檢方與羅都不服提上訴。高院認為，羅的言論非屬憲法所保障之言論自由範疇，且她傳播不實事項具有使候選人不當選之意圖，並足以生損害於他人。

高院考量審理期間，羅女與徐成立調解，並已全數給付，徐對於刑事責任部分已不再追究，認為羅已有悔意，且並非為個人利益圖謀個人政治仕途而有本案犯行，改判刑2月，可易科罰金。緩刑2年。褫奪公權1年。

(中時 )