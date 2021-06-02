香港男神余文樂4年前和台灣皮帶千金王棠云結婚，兩人生下一子後，去年又驚險早產生下女兒，幸好愛女後來健康恢復，母女倆平安出院。最近到處忙工作的余文樂，昨(1日)透露好了兩年的恐慌症突然發作，3年前他因為這病在飛機上手腳發麻、無法呼吸，最近此症狀又出現，讓他一度擔心再也好不起來。

40歲余文樂2000年出道，演出過電影《頭文字D》、《志明與春嬌》系列，和偶像劇《愛情白皮書》，4年前他宣告死會成為台灣女婿，近來一家四口在台灣定居，今年初他發文坦言，自己18歲就出社會工作，幾乎從未休息，但近來因疫情等衝擊，「這兩年是我人生中最不如意，最困難的兩年」，自己也一年多無法跟家人見面，幸好有老婆、兒女成為他甜蜜的負擔，喊話說：「為了你們，為了家人，為了我所有的同事，我會繼續努力。2021年我會好好加油」。

余文樂和王棠云育有一子一女。（圖／翻攝自lok666、sarah9_23 IG）

昨余文樂再度發文，透露自己3年前突然在搭飛機前感覺很害怕、手腳發麻，甚至呼吸不到空氣，感覺快死了，他立刻衝去找空姐，崩潰說：「我不行，我要回去，我不要飛了」，空姐立刻幫忙詢問飛機上有沒有醫生，幸好正有一位外籍醫師乘客在，對方檢查後給余文樂吃鎮定劑，最後才有驚無險完成旅程。

余文樂發文透露驚恐症發作。（圖／翻攝自lok666 IG）

余文樂說，之後他去就診，證實是驚恐症，因長期工作壓力太大才造成，他乖乖吃了一年多的藥，終於壓下病情，沒想到事隔兩年，最近驚恐症又發作，他不僅害怕還擔心一輩子都不會好，「但我相信只要我保持正面態度和心情，我還是能克服它的！」也跟有一樣病情的網友互相打氣，「不用害怕，加油」，引來不少粉絲關心。

(中時新聞網)