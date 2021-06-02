《食尚。便當》近期疫情持續嚴峻，餐廳紛紛推出外帶便當，在大安區的常寓Maison by ozzie餐廳也首波推出外帶便當，讓大家也可以宅在家吃也有時尚感，主廚的食材選擇與創意料理手法，嶄新演繹創新食藝，像是勃根地紅酒燉牛肉、法式白酒迷迭香雞腿排飯、托斯卡尼鮑魚奶油義大利麵等，搭配色彩繽紛時蔬及養生薑黃飯，滿足味覺、健康雙重享受，親民價僅180~360元間。

除了外帶美食外，Maison by W9也推出超值冷凍食品，包括勃根地紅酒燉牛肉，及牛肝菌奶油雞肉等，讓你在居家防疫吃出的滿滿的時尚感。

常寓招牌勃根地紅酒燉牛肉

常寓招牌勃根地紅酒燉牛肉，是精選紐西蘭牛頰肉為食材，放入法國紅酒與新鮮蔬菜燉煮8小時以上才入味，出爐後香醇濃郁撲鼻而來，軟嫩的牛肉入口即化，配上香氣十足的薑黃飯享用，別有一番風味，只要350元可帶回家。

另一項常寓必點之一，就是法式白酒迷迭香雞腿排飯，對於不敢吃牛的人，推薦這款法式白酒迷迭香雞腿排飯，Kado主廚特別選用台灣當地整隻的雞腿排，再以有機的白酒、辛香料等醃製一天，用小火香煎至外酥內嫩，一口咬下，柔嫩的雞肉充滿肉汁，佐以自製薑黃飯品嘗，美味健康都照顧到了，280元就可外帶回家享受時尚美食。

托斯卡尼鮑魚奶油義大利麵

另一道托斯卡尼鮑魚奶油義大利麵，特選澎湖鮑魚，低溫慢火烹調，保留鮑魚Ｑ彈鮮嫩，粗細適中的義大利麵，加入特別選用法國奶油來翻炒，口感剛好的麵條與，加上鮑魚的美味，讓口中充滿海鮮味，搭配得恰到好處讓人意猶未，220元就可享。

Maison by W9開放周一至周六營業，目前將持續提供外帶餐點，讓大家不出門也食尚滿分。不定期也會推出各式新菜色及活動，請隨時留意餐廳的網站。 Maison by W9位在台北市大安區安和路二段120號 。訂餐專線：02-8732－2366 或 0975212781。

(中時新聞網)