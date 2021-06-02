本土新冠疫情不見趨緩，為了達到進一步的防疫自主，台灣也積極生產國產疫苗，指揮中心已於5月28日與國內高端、聯亞藥廠簽訂最多2000萬劑疫苗供國人施打；台灣預防醫學學會理事長陳宜民表示，國外都是做到三期臨床試驗的期中報告解盲，保護力有達到一定標準才會給予緊急授權，結果國產疫苗二期試驗的檢查報告都還沒出來，疫情指揮中心就急著簽約預採購，相當荒唐。

陳宜民指出，國外都是做到三期臨床試驗的期中報告提前解盲，保護力要達到一定標準才會給予緊急授權，緊急授權的第一個條件就是要有緊急疫情，但是台灣之前沒有明顯疫情，無法看保護力，因此以替代性的中和抗體效價取代實際保護力，但這樣的做法已經被許多醫師質疑。

再來，第二期試驗才剛收案，受試者血液樣本也才剛搜集好，可是第二期檢查報告還沒出來，很可能依據的只是第一期的臨床試驗結果而已，不過第一期試驗結果看的是疫苗毒性和決定劑量，而非疫苗的免疫指數，這樣的情況下若要予以緊急授權，非但沒有科學依據，更顯荒謬。

陳宜民表示，佛光會總會、鴻海集團、孫文學校總校長張亞中等都有找到嬌生、輝瑞等貨源，而且輝瑞有做完三期，嬌生至少也有做到三期的期中報告，這些疫苗在許多國家都有拿到藥證，應該要努力爭取，結果指揮中心反而在5月28日就和兩家國產疫苗廠簽約預採購。

以高端為例，高端本身沒有疫苗廠，是轉單台康生計做代工，如果政府有心扶植國家疫苗產業，卻不斷抹紅抹黑國際認證的疫苗，加上不斷吹捧國產疫苗，結果連自己的疫苗廠都沒有，這樣的國產疫苗又有什麼意義？

陳宜民說，目前看來二期解盲可能要到6月底，最快7月上旬施打，然而全球做三期試驗的有19家疫苗廠，假如美國、日本、中國大陸、歐洲都不採納僅做到二期的國產疫苗，民眾施打後依舊拿不到疫苗護照，到頭來還是出不了國門，「國內疫苗政策千萬不能揠苗助長，執政黨必須要小心處理，這樣的緊急授權其實是讓國際看大笑話。」

(中時 )