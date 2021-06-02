機師檢疫從「5＋9」放寬至「3＋11」的決策，遭外界指為本土疫情蔓延的最大破口，然台灣民眾黨自5月初屢向衛服部正式行文索資，卻才在近日得來衛福部回應，稱該決策過程並無作成會議記錄。民眾黨立委邱臣遠質疑，會議記錄究竟是不願意提供？真的沒有？還是衛服部為了要保護誰？針對行政程序是否疏失，今(2)日將遞陳情書請監察院調查，也呼籲監察院院長陳菊「不要再裝睡」。

邱臣遠表示，指揮官陳時中最近發言荒腔走板，老是「今天打臉昨天」。如陳時中於5月28日在立法院說，「3＋11」協商會議是副指揮官陳宗彥主持，並會提交會議紀錄至立法院；隔天又改口稱陳宗彥未出席會議，一切決策由陳時中負責；本要交付立院的會議紀錄也根本沒作。堂堂部長卻信口開河，非常不尊重國會，陳時中應公開道歉，並盡速公開「3＋11」決策過程資料。

邱臣遠指出，根據行政院文書處理手冊第5章第29條規定，單位較多的機關應定期舉行會報，經決定後做成紀錄。指揮中心做為全國防疫最高決策中心，如攸關防疫決策未作成會議記錄，其實也違反文書作業規範。監察院應調查防疫中心得不作會議記錄的依據為何，事後是否也並未發布更改規定的行政命令。而民航局及各航空公司又是依據什麼指令來放寬規定，也需再釐清。

立委賴香伶表示，大家都知道機師及相關基層很辛苦，釐清「3＋11」決策過程，可作為未來防疫政策更動的參考。沒作成的會議資料究竟有沒有不能說的事情，她不特別猜忌，但不要總是前天說的，跟昨天今天又有不同。

監察院今日則指出，監委浦忠成、蘇麗瓊已申請自動調查「3＋11」決策過程。賴香伶表示，監察院終究有腦袋清楚的委員，「蘇麗瓊曾任衛服部次長，對於衛服部的基層同仁也好、專業公務同仁也好，她一定心痛也心疼，她能站出來啟動調查，加上其他位監委，相信能給國人清楚的調查結果，我們也還是會按照既定時程送陳情書給監察院。」

(中時 )