疫情期間民眾在家做菜需求大增，新竹市農會將在2日推出有機蔬菜箱，提供民眾預約訂購，集滿10箱以上還可送貨到家。農會總幹事鍾祥銘指出，本地小農蔬果一上架就被掃光，無法搭配組合成蔬果箱，此次跟桃園龍潭區農會合作，推出優惠價格的有機蔬菜箱，給竹市家庭方便的選擇。

目前桃竹苗傳統市場採身分證尾數單雙號分流，市府也鼓勵民眾快買、快走、一次購足。新竹果菜市場也有多家攤商在民眾多次詢問下，開始替民眾搭配客制化蔬果箱，在臉書社交平台或通訊軟體上開放訂購。

為減少群聚機會，新竹市農會也將推出有機蔬菜箱供民眾團購。鍾祥銘指出，新竹市本地小農的蔬菜不足以供應團購，常常在農會一上架就被一掃而空，為了要組合成蔬菜箱，新竹市農會找上其他分農會蔬菜量也相當緊俏，最後拍板定案與龍潭區農會合作。

「讓農會來幫忙分流。」鍾祥銘表示，這是農會首度推出有機蔬菜箱，將開放上網訂購，目前預計累計10箱可提供外送，歡迎大樓或是社區民眾團購，若是小家庭想要自購，農會在新竹市含本會共有9個辦事處，都可以前往購買。

鍾祥銘表示，預定制的有機蔬菜箱累積到一定數量，就會通知龍潭區農會出貨，蔬菜箱的內容物每天都有變化，將以物超所值的優惠價販售。

(中時 )