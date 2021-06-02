海軍臉書公布海軍陸戰隊陸戰66旅及99旅官兵，日前執行三軍聯合作戰訓練測考110-1、2號操演夜間射擊科目，並以夜戰模式執行「標槍飛彈」的「攻頂模式」攻擊，精準摧毀目標，展現官兵精實戰力及優異訓練成果。
除夜間進行標槍飛彈的實彈射擊之外，海軍臉書還貼出陸軍AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機支援射擊，以及陸戰隊戰車火砲、迫砲的實彈射擊等操演，考驗部隊夜間作戰能力。
標槍及拖式飛彈為我國地面部隊主要的反裝甲武器系統。標槍飛彈一枚造價約3百萬元，可打2千多公尺，是國軍反裝甲利器。
(中時 )
海軍臉書公布海軍陸戰隊陸戰66旅及99旅官兵，日前執行三軍聯合作戰訓練測考110-1、2號操演夜間射擊科目，並以夜戰模式執行「標槍飛彈」的「攻頂模式」攻擊，精準摧毀目標，展現官兵精實戰力及優異訓練成果。
除夜間進行標槍飛彈的實彈射擊之外，海軍臉書還貼出陸軍AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機支援射擊，以及陸戰隊戰車火砲、迫砲的實彈射擊等操演，考驗部隊夜間作戰能力。
標槍及拖式飛彈為我國地面部隊主要的反裝甲武器系統。標槍飛彈一枚造價約3百萬元，可打2千多公尺，是國軍反裝甲利器。
(中時 )
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